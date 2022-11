Calcio | Europa League; Nedved | ' Juve ha tempo per sistemare'

(Di lunedì 7 novembre 2022) ""Oggi hanno 12 punti in 14 giornate, ma non vuole dire niente: si gioca nell'anno nuovo, sia noi che loro avremoperle cose": il vicepresidente dellantus, Pavel, commenta ...

Sarà il Nantes l'avversaria della Juventus nei playoff diLeague, turno che mette di fronte le 'retrocesse' dalla Champions e le seconde classificate della fase a gironi nei rispettivi raggruppamenti, considerate teste di serie, in uno spareggio che ...Comunque l'Eintracht di Francoforte è la detentrice dell'League, il secondo trofeo ... Rispettiamo il Tottenham, Conte conosce il nostroe non sarà facile ma dobbiamo pensare in grande ed ...Il tecnico dei toscani: "Il Napoli è una squadra meravigliosa, Spalletti ha calciatori straordinari. Marin E' in gran crescita, è un nostro punto di forza" ...Nyon (Dpa) - I set di Kruscher sono perfetti e non avrebbe potuto essere più emozionante e stimolante per il quartetto tedesco negli ottavi di finale di ...