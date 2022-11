Atalanta-Napoli 1-2

Leggi su seriea24

(Di lunedì 7 novembre 2022) Nella 13ª giornata della Serie A TIM 2022-2023 ilpassa 2-1 al Gewiss Stadium di Bergamo. Inizio forte dei nerazzurri con Lookman che lancia Højlund al 4?, ma Meret salva respingendo di piede. Al 19? si sblocca la partita: rigore assegnato dopo il richiamo del V.A.R. per un tocco col braccio di Osimhen e trasformazione perfetta di Lookman che infila la palla sotto l’incrocio. Ilperò reagisce subito e trova l’1-1 al 23? con un colpo di testa di Osimhen. Al 35? ilribalta la gara e si porta in vantaggio con Elmas. Nella ripresa nerazzurri vicinissimi al pareggio al 55?: prima Mæhle impegna Meret e poi sul tap-in Lookman colpisce la traversa. Al 63? Lookman centra per Højlund che non trova l’impatto migliore per colpire a rete, quindi al 78? ci prova anche il neoentrato Simeone (conclusione fuori di poco) e all’82’ ...