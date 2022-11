Alto Calore | Ciarcia punta su quattro mosse per evitare il fallimento

(Di lunedì 7 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Riduzione dei costi, affidamento del servizio idrico integrato, aggressione dei comuni morosi più i 40 milioni di euro garantiti dal fondo regionale e annunciati dal governatore della Campania, Vincenzo De Luca. Sono questifatto su cuiMichelangeloper salvare l’. Nel pomeriggio di oggi è stato presentato ai sindaci il piano dell’ente idrico, giovedì il deposito presso il tribunale. “Il bilancio è positivo, visto la situazione che si prospetta – ammette– Sono contento della fiducia che i soci hanno riposto in me in questo periodo”. “La questione ora sarà valutata dai giudici, i commissari – continua – Noi siamo fiduciosi visto che abbiamo visto che ci sono i numeri per arrivare una conclusione positiva, ...

"L'Alto Calore può essere salvato". Ecco il piano presentato dall'amministratore unico, Michelangelo Ciarcia, nel corso dell'assemblea dei soci, con numerosi sindaci e delegati corsi al capezzale del ...