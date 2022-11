Twitter verso un futuro a pagamento | ecco le alternative social

Leggi Anchelancia il servizio di abbonamento a 8 dollari al mese: include la spunta blu L'alternativa 'antifascista' - In effetti, in origine il social network era nato proprio come ......contestano Piantedosi a Venezia Protesta di alcuni attivisti della Ong Mediterraneail ... Lo scrive suEnrico Letta. Migranti, più accessi regolari. Lo stallo sulla nave tedesca, Tajani: '...La rivoluzione annunciata da Elon Musk per la piattaforma appena acquisita ha dirottato molti utenti su altri network. Primo tra tutti Mastodon, che ha molti lati in comune con il network "cinguettant ...MeteoWeb Facendo seguito agli annunci dei giorni scorsi del nuovo proprietario di Twitter Elon Musk, è stato lanciato il servizio di abbonamento “Twitter Blue” al prezzo di 7,99 dollari al mese: conse ...