Serie A 2022 2023 | risultati e classifica aggiornata | tutti i marcatori e i tabellini

(Di domenica 6 novembre 2022) Tutto pronto per l’inizio della. Un altro campionato è iniziato, e prima della sosta per i Mondiali, continua ad andare avanti a ritmi molto veloci. Il Milan Campione d’Italia proverà a bissare lo Scudetto dello scorso anno, ma Juventus, Inter, Napoli e Roma sono in agguato, chi uscirà vincitore alla fine? Qui di seguito,delle gare di tutte le giornate e la. LANapoli 35 Milan 29 Lazio 27 Atalanta 27 Juventus 25 Roma 25 Inter 24 Udinese 23 Torino 17 Salernitana 17 Bologna 16 Fiorentina 16 Sassuolo 15 Empoli 14 Monza 13 Spezia 9 Lecce 9 Sampdoria 6 Cremonese 6 Hellas Verona 5PRIMA GIORNATA SABATO 13 AGOSTO 18:30 Milan-Udinese 4-2 (2? pt Becao, 12? pt Theo Hernandez (rig), 15? pt ...

Sky Tg24

Una soffiata che vale un gol. Tra i pregi di Bonucci , capitano oggi in panchina, c'è anche quello di dispensare consigli giusti al momento giusto per i propri compagni di squadra. E' accaduto anche ...Diciottesimo del secondo tempo di Juventus - Inter , con i bianconeri in vantaggio grazie al gol di Rabiot . Calcio d'angolo da sinistra di Kosti c, tiro al volo di Danilo , a stretto contatto con De ... Le migliori serie TV da vedere a novembre 2022. FOTO TORINO - La Juve di Max Allegri piega l' Inter (2-0) con le reti d i Rabiot e Fagioli e raggiunge la Roma al quinto posto a quota 25 punti. JUVENTUS (3-5-1-1): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; C ...Il tabellino di Juventus – Inter, i dati statistici della partita del 6 novembre 2022 valida per la tredicesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023 JUVENTUS (3-5-1-1): 1 Szczesny; 6 Danilo, 3 ...