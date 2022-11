Monza | Carlos Augusto | 'Palladino ci ha dato più positività Destro? Lo dico sempre che è il mio piede'

Nell'altro match delle 15:00 ildell'ex Juve Palladino, in superiorità numerica dal 27' per l' espulsione di Magnani , vince 2 - 0 tra le mura amiche contro il Verona: sbloccaAugusto e ...Sono appena terminate- Verona e Sampdoria - Fiorentina, gare valide per la tredicesima giornata del campionato di Serie A. Ilbatte il Verona 2 - 0 grazie ai gol diAugusto e di Colpani e ritrova il successo dopo tre sconfitte consecutive. A Marassi, invece, la Fiorentina trova la seconda vittoria consecutiva in ...Verona rimasto in dieci nel primo tempo per l'espulsione di Magnani, il Monza va a segno con Carlos Augusto e Colpani ...L’esterno brasiliano ha parlato dopo la vittoria dei suoi contro il Verona firmata proprio da un suo gol Carlos Augusto ha parlato a DAZN dopo la vittoria del Monza contro il Verona: “Abbiamo meritato ...