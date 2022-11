LIVE Ciclocross | Europei 2022 in DIRETTA | partiti! Leggera pioggia sul percorso

Leggi su oasport

(Di domenica 6 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.03 Iserbyt guida il lungo serpentone davanti a Kuehn. Dietro di loro la coppia orange formata da Van der Haar e Ryan Kamp, seguita da un folto plotone belga. Molto indietro Bertolini, autore di una partenza piuttosto complessa. 15.01 Subito la prima durissima salita! Ottima partenza per Eli Iserbyt, Lars Van der Haar e per lo svizzero Kevin Kuehn. 15.00INIZIA LA PROVA MASCHILE ELITE DEGLIDI! 14.59 Via le mantelle, via i meccanici. È tutto pronto per la partenza! 14.58 In questo momento sta scendendo unasul. Questo può essere un fattore importante per l’andamento della corsa. Potrebbero esserci stati anche dei cambiamenti nella ...