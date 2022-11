Lazio | Sarri | «Il popolo è contento Vedere giocare così i ragazzi…»

(39' st Romero 6: bravo a tenere laalta fino alla fine).7 Vince il derby, supera la Roma e si rilancia in classifica raggiungendo il terzo posto in classifica. Gara perfetta dei ...Il 'Mago' aveva chiesto con ampi gesti al tecnico laziale di aspettare, ma con i giallorossi in forcing per cercare il pareggionon ha voluto rischiare e ha subito mandato in campo Basic al suo ...Una domenica rovente, una domenica di derby. A poche ore di distanza, Olimpico e Allianz Stadium diventano nuovamente teatro di due delle sfide più accese del calcio italiano: Roma-Lazio da una Leggi ...Vittoria importantissima per la Lazio, che fa suo il Derby di Roma e scavalca proprio i giallorossi nella classifica di Serie A. I biancocelesti sono ora a quota 27 punti, al terzo posto della graduat ...