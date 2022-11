Il "triage" e chi sta bene resta a bordo. I medici sulla Geo Barents

Lo scarso personale presente, dopo un frettolosogiudica a manda i pazienti dove ritenuto ... Inutile aver informazioni sui ricoverati, atenta di chiedere, la risposta è no. A questo punto ......il vaccino antinfluenzale aha diritto alla vaccinazione gratuita, purché sia maggiorenne e risultato idoneo alla vaccinazione in farmacia a seguito della compilazione del modulo di pre -...Come già accaduto sulla nave Humanity 1, i profughi verranno uno a uno visitati attraverso un triage clinico che fornirà indicazioni sul loro stato di salute. Al termine dell'ispezione, secondo quanto ...