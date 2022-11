GF Vip 7 | altri due ingressi a sorpresa | li manda Maria De Filippi!

(Di domenica 6 novembre 2022) Non finiscono glie le novità nel GF Vip 7. Il reality show si arricchirà con la presenza di due nuovi concorrenti già noti a Mediaset Al GF Vip 7 si prospettano settimane infuocate e giorni pieni di novità, che faranno più o meno piacere ai vipponi che sono entrati nel reality show fin L'articolo proviene da Inews24.it.

Antonino ha baciato Giaele , ma poi l'ha spinta a baciare ancheper far apparire la cosa più ... Grande fratello'Ha continuato a venire qui persei mesi, poi si è affidata agli hair stylist che seguono il look di tutta la band', dice Bartorelli. 'Ma ogni volta che torna a Roma, passa a trovarmi. Sempre ...Non finiscono gli ingressi e le novità nel GF Vip 7. Il reality show si arricchirà con la presenza di due concorrenti già noti a Mediaset ...Notte particolarmente movimentata al GF Vip e ricca di baci. Antonino Spinalbese ha baciato Giaele De Donà, ma lei ha baciato anche Attilio.