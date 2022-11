Cos’era la Torre del Vajanico | dove si trovava e soprattutto perché oggi non c’è più La storia

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 6 novembre 2022) Il centro abitato di Torvajanica trae il nome dall’omonimadel. Questa era una vedetta molto antica, ubicata in un’area costiera incontaminata. Per la precisione si trattava di unadi forma quadrata (di circa 13 mt per lato) e misurava oltre 16 m d’altezza. Sull’alta base a scarpa, idonea a resistere alle armi da fuoco, pavano due piani e la terrazza superiore coronata da un artistico cornicione con beccatelli. L’ingresso, come al solito in questo tipo di edificio completamente riprogettato nel Cinquecento dopo l’introduzione della polvere da sparo, sial di sopra della scarpa ed era accessibile mediante una duplice rampa di scale unite da un piccolo terrazzino. Una guardiola era posta in un angolo della terrazza. LaNel Cinquecento, infatti, ...