Allegri sprona i suoi | “Con l’Inter serve coraggio”

Leggi su webmagazine24

(Di domenica 6 novembre 2022) TORINO –: “E’ una partita importante, è il derby d’Italia. E’ una gara bella da giocare, molto sentita e carica di tensione”. Così Massimiliano, allenatore della Juventus, in conferenza stampa in vista della sfida contro, in programma domani alle 20.45 all’Allianz Stadium. Un match delicato e che può determinare L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::avverte: “Puntiamo a vincere, la Juventus tra le 4-5 pretendenti” Juventus-Spezia risultato finale 2-0 Fiorentina-Juventus risultato finale 1-1pronto per la Salernitana: “Juve antipatica e vincente, non bellina e perdente”avverte i ...