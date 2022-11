Un posto al sole | spoiler | Roberto incastrerà Fabrizio?

Leggi su tvpertutti

(Di sabato 5 novembre 2022) Ad Unal, la sorte di Marina Giordano continuerà a catalizzare l'attenzione del pubblico anche nel corso delle prossime puntate, come si evince dagli. La donna era in procinto di partire per partecipare al Salone Nautico quando è stata avvicinata dal suo ex marito che l'ha fatta entrare in auto con una scusa e poi l'ha stordita e l'ha condotta in un luogo isolato., a quel punto, ha segregato Marina e ha fatto in modo che tutti pensassero che sono tornati insieme. Dal canto suo,, dopo aver avuto dei sospetti a proposito della scomparsa inaspettata dell'imprenditrice, ha poi accettato di essere stato lasciato e ha anche avuto un'avventura con un'altra donna allo scopo di distrarsi dal suo pensiero. Tuttavia, a breve, Ferri si renderà conto che Marina è stata rapita ...