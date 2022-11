Ora spacciano pure nel parcheggio del supermercato | i clienti contattati via WhatsApp

(Di sabato 5 novembre 2022) Con ogni probabilità i “” – con appuntamenti presi via– incontravano gli spacciatori in un’area sensibile tra il cimitero e ildeldi Scandiano. Solo ventiquattr’ore prima, i carabinieri avevano arrestato due albanesi per reati correlati allo spaccio di stupefacenti. Arresti che non avevano fermato un sospetto andirivieni, tanto che gli uomini in divisa avevano deciso di reiterare i controlli. Alla fine hanno fermato due giovani albanesi trovati in possesso di dosi di cocaina. Dosi che risultavano confezionate e pronte allo spaccio. Sedici si trovavano in un’auto, una dozzina erano nascoste sotto il divano della casa condivisa a Rubiera dai due. Tra il cimitero e ildelPer questi motivi i carabinieri – con l’accusa di ...

La Legge per Tutti

Questo tanto per gradire,passiamo al resto. Dacché il commercio tra i sessi è divenuto ... non vi forniranno la chiave di soluzione di nessun enigma, esattamente come i maschi che siper ...sto bene , non bevo più. Ma ci si sente persi . Conosco tanti ragazzi della mia età che hanno ... Gli adulti parlano di accoglienza ma gli immigrati chevengono nel mio paese non nelle ... Ora se spacci lo Stato ti difende gratis È la droga l'affare principale dei piccoli gruppi emergenti in città. E lo si sapeva da tempo. Ma i continui sequestri - abbastanza importanti - di sostanza stupefacente ...È la droga l'affare principale dei piccoli gruppi emergenti in città. E lo si sapeva da tempo. Ma i continui sequestri - abbastanza importanti - di sostanza stupefacente ...