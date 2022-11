Moratti batte Fontana | ecco chi vincerebbe in Lombardia secondo i sondaggi

(Di sabato 5 novembre 2022) Insolo la fresca dimissionaria ex vicepresidente di Regione e assessora al Welfare Letiziapotrebbere il governatore leghista Attilio. Lo ha rilevato uno di Winpoll per Repubblica, stando al quale la forzista (che ora sembrerebbe guardare al Terzo Polo) riuscirebbe a conquistare il 49% delle preferenze contro il 43% di. I 4 duelli tra candidati posti dalo Winpoll Nello specifico, ilo Winpoll ha posto quattro diversi “duelli” tra candidati. Il primo ha visto scontrarsicon il senatore dem Carlo Cottarelli e, in questo caso, a trionfare sarebbe il leghista con la maggioranza assoluta: il 51% contro il 43% dell’economista del Pd.la ...

neXt Quotidiano

Letiziaha rassegnato le dimissioni da assessore al welfare della Regione Lombardia; è ... SPORT Campionato, continua la corsa del Napoli cheil Sassuolo per 4 a 0 e resta primo in ...... nel caso dei soccorsi in mare, non prevede legami tra la nave chela bandiera di un certo ... fino all'esplicito dissenso che si tramuta in rottura di un personaggio come Letiziache in ... Letizia Moratti batte Fontana: chi vincerebbe in Lombardia per i sondaggi Il sondaggio Winpoll ha posto quattro diversi "duelli" tra candidati e l'unica che riuscirebbe a battere Fontana sarebbe Letizia Moratti ...L’Inter è una parte importante della vita e della carriera di Pandev. L’ex giocatore nerazzurro ha vissuto l’epoca d’oro di Moratti e Mourinho e ricorda proprio l’atteggiamento signorile dell’ex patro ...