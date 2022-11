LIVE MotoGP | GP Valencia 2022 in DIRETTA | classifica combinata | 9° Bagnaia Alle 13 30 FP4 e qualifiche

(Di sabato 5 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAORARIOIN CHIARO SU TV8 LA CRONACA DELLE FP3 RISULTATI EFP3 10.55 La nostrasi ferma qui per il momento, ma vi diamo appuntamento13.30 per la FP4 e a seguire per le! 10.53 Ladelle prove libere, con i top10 qualificatimente per la Q2. 1 43 J.MILLER AUS Ducati Lenovo Team DUCATI 1’31.542 8 1’30.345 17 1’29.921 18 2 5 J.ZARCO FRA Prima Pramac Racing DUCATI 1’31.684 22 0.105 0.105 1’30.424 21 1’30.026 20 3 33 B.BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’31.470 20 0.267 0.162 1’30.519 20 1’30.188 174 10 L.MARINI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1’31.874 19 0.296 0.029 1’30.217 19 1’30.554 21 5 20 F.QUARTARARO FRA Monster ...

1 43 J. MILLER 1:29.921 2 5 J. ZARCO +0.105 3 33 B. BINDER +0.267 4 20 F. QUARTARARO +0.310 5 93 M. MARQUEZ +0.358 6 41 A. ESPARGARO +0.379 7 63 F. BAGNAIA +0.403 8 36 J. MIR +0.462 9 42 A. RINS +0.462

Marco è scivolato a Valencia nelle terza sessione di prove libere: nessuna conseguenza per il piloto italiano, ma la sua moto è andata in fiamme ...Le Ducati di Miller e Zarco dettano il ritmo in una sessione costellata dalle cadute (paurosa quella di Bezzecchi, con tanto di moto in fiamme ma pilota ok). Centrano la Q2 sia Quartararo che Bagnaia, ...