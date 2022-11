“Fermatevi e negoziate” | Arci e Acli spiegano perché scendono in piazza per la pace in Ucraina

Leggi su tpi

(Di sabato 5 novembre 2022) Parlarsi anziché spararsi contro. Cercare una soluzione diplomatica almeno con la stessa forza con cui finora è stato armato il conflitto. Non arrendersi all’ineluttabilità della guerra. Mai. Con la consapevolezza che l’aggressore russo e l’aggredito ucraino non sono certo sullo stesso piano, ma anche che esacerbare lo scontro non giova a nessuno, ma anzi può condurci tutti verso il punto di non ritorno del disastro nucleare. È da questo appello che prenderà il cammino la Manifestazione nazionale per lain programma oggi, sabato 5 novembre a Roma, organizzata dalla rete “Europe for Peace”, a cui aderiscono centinaia di associazioni fra cui, la Comunità di Sant’Egidio, Emergency, i ragazzi del Fridays for Future e i sindacati Cgil, Cisl e Uil. Il torto e la ragione Nel corteo dadella Repubblica a ...