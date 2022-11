Accelerazioni | riprese e frenate | Federico Leo mette a confronto la Spider 124 Abarth e la Madza MX5 per LiberoTv

QUOTIDIANO NAZIONALE

Non è tutto, aumenta anche il piacere di guida, l'auto offre al conducentedinamiche e fluide in tutte le circostanze e inoltre il motore vanta disponibilità di potenza per ...Spacca in due i reparti degli ospiti con strappi eche fanno impazzire completamente, e a più, la retroguardia di Papa. Un'elettricità offensiva emblematicamente dimostrata in ... 'The Gentlemen' diventa una serie TV con Theo James protagonista