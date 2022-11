Ultime piogge di passaggio | poi spazio a un weekend di bel tempo

(Di venerdì 4 novembre 2022) Rapido miglioramento delle condizioni atmosferiche quest’oggi, a causa dello spostamento verso sud-est della perturbazione arrivata ieri dalla Francia. Tra ile l’inizio della prossima settimana avremo il ritorno distabile grazie alla rimonta dell’alta pressione da ovest, con temperature più in linea con le medie del periodo. Vediamo nel dettaglio ilper i prossimi giorni con Simone Budelli del Centro Meteo Lombardo. Venerdì 4 novembre 2022Previsto: In mattinata cielo inizialmente nuvoloso con rovesci sparsi in rapido spostamento verso est e seguiti da schiarite a partire dai settori occidentali (Quota neve in calo sulle Alpi verso i 1400-1600 metri). Nel pomeriggio cielo poco nuvoloso ovunque salvo residue precipitazioni sparse su Alpi e Prealpi orientali. In serata cielo poco nuvoloso o ...

