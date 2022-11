Ultime Notizie Serie A | Piqué dice addio La rabbia di Sarri e la soddisfazione di Mou

(Di venerdì 4 novembre 2022) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 23.50 – E ladi Mourinho – Lo Special One soddisfatto della prestazione dei suoi, che vale la qualificazione. Le parole 21.30 – Ladi… – Maurizioè una furia dopo l’eliminazione dall’Europa League. Le parole 20.00 –si ritira – Il difensore del Barcellona ha annunciato il suoal calcio. La notizia 18.00 – Conference League – La Fiorentina passa in Lettonia e va ai playoff La notizia 16.00 – Udinese – Parla il tecnico Sottil Le parole 14.00 – Esonero Bocchetti – Il Verona cambia di nuovo? Qual è la situazione. La notizia 12.00 – Ibrahimovic ...

Il Sole 24 ORE

GOVERNO MELONI, DALLA NORMA ANTI - RAVE AI MIGRANTI: LEIl disagio di Nordio: l'idea di abbassare la pena per evitare le intercettazioni Migranti, Berlino a Meloni: "L'Italia presti ...Tina Cipollari non sarà più presente a Uomini e Donne Secondo le, sembra che l'opinionista del programma sia pronta a lasciare lo studio a causa di una discussione creatasi con la ... Ucraina ultime notizie. Mosca testa missile balistico Bulava. Aiea: nessuna traccia di “bomba ... "Ken Scott" è la prima monografia esaustiva che ripercorre la carriera del grande stilista e designer statunitense che fece innamorare di ...Durante la scorsa puntata Carolina è stata una protagonista indiscussa. La VIP in diretta era stata attaccata da molti suoi compagni di avventura che hanno messo in discussione i suoi comportamenti ir ...