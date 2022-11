Treviso | la morte di Miriam Ciobanu Il padre | ' Io sono all' obitorio | lui già libero e se la spassa'

Ieri il Gip di, accogliendo le richieste della Procura, ha confermato l'arresto del ragazzo, disponendone l'obbligo i dimora e il divieto di uscire da casa dopo le 20. " Non ce l'ho con ...Quando sono arrivati i medici del 118 non hanno potuto che costatarne la. Ferito e in stato ... Stava rientrando a casa, a San Zenone () dopo aver trascorso la serata a una festa. È stato ..." Al ragazzo che ha ucciso Miriam è già stata ridata la libertà, può fare una vita normale . Io sono stato all'obitorio oggi a vedere mia figlia, lui se la ...La procura di Treviso ritiene non vi siano esigenze di custodia cautelare in carcere, poiché non sussistono i pericoli di fuga, di reiterazione del reato o di alterazione degli elementi di prova La no ...