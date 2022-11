TGCOM

Gli hotel certificati 'Sustainable Tourism Label ' (SSTL) sono per ora una ventina, distribuiti fra le isole Mahé, Praslin e Silhouette. Sull'isola di Mahé, la più grande dell'arcipelago, ...... spaziano da riferimenti a colpi di stato sudafricani nelle( Operation Angela , che ... dopotutto è il pensiero che conta e comunque sta andando giù una... L'ultima volta che ci ... Seychelles: la meraviglia di una natura incontaminata Seychelles, il vero Eden è qui non è uno slogan. Se amate il mare e cercate una vacanza nella natura più incontaminata e primordiale, troverete il vostro Paradiso terrestre in questo lussureggiante ar ...