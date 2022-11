Serie A 2022 2023 | tredicesima giornata di campionato dove vederla su DAZN e SKY

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 4 novembre 2022) Inizia stasera 4 novembre ladeldi calcio di: ecco a che ora evedere le partite in TV e streaming Inizia stasera 4 novembre alle 20:45 ladeldi calcio di. L'anticipo di oggi prevede l'incontro Udinese-Lecce, due squadre non impegnate nelle coppe intercontinentali. Lasi conclude domenica sera con la classica Juventus-Inter. A che ora evedere le partite? Si potrà in televisione e in streaming, ma scopriamolo nel dettaglio. Venerdì 4 NovembreUDINESE-LECCE ore 20.45 - sue ...