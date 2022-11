Picchia la moglie a colpi di mattarello | nordafricano in manette

La Repubblica

CALDERARA DI RENO (Bologna) - I Carabinieri di Calderara hanno arrestato un 41enne ecuadoriano per maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate. E' successo alle 5 del mattino di due giorni fa, ...Il figlio, svegliato dalle urla della madre, ha chiamato i ... Calderara, picchia la moglie e le spacca il setto nasale: arrestato Le violenze si sarebbero verificate al culmine di una lite familiare a Oderzo. Sarebbe stato lo stesso responsabile dell'aggressione a contattare i soccorsi ...A dare l'allarme ai carabinieri è stato il figlio della coppia svegliato in piena notte dalle urla della madre ...