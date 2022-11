Nba | i Magic di Banchero battono i Warriors Jokic supera Chamberlain

(Di venerdì 4 novembre 2022) La quarta sconfitta consecutiva dei Golden State, la seconda vittoria degli Orlandodi Paolo. Finisce 130-129 all’Amway Center. La prima scelta al Draft 2022 è protagonista dopo l’intervallo e chiude con 22 punti, tirando 8/17 dal campo, 8 rimbalzi, 3 assist. Per Curry e compagni c’è il rimpianto di non aver sfruttato un vantaggio di +16 nel terzo quarto. Ainon basta la super prova del due volte mvp che chiude con 13/22 al tiro, 8/15 dalla lunga distanza per un totale di 39 punti e 9 assist. Nel finale decide il coraggio, quello di Jalen Suggs, che nei 2 minuti finali dell’ultimo periodo ha messo a referto 9 dei 26 punti totali. I Denver Nuggetsgli Oklahoma City Thunder 122-110 in trasferta e tornano a vincere dopo il passo falso a Los Angeles. La scena, ...

Detto di Suggs (26 punti), iringraziano anche il centro italo - americano, a referto con 22 punti in 36 minuti (8/17 dal campo anche se con 0/4 dalla lunga distanza e 6/9 ai liberi), corredati ...rifilano la quinta sconfitta esterna in altrettante partite ai Warriors campioni in carica, recuperando più volte nel 2° tempo la doppia cifra di svantaggio ma arrivando con la spinta giusta, ...Ok Denver e 79esima tripla doppia per Jokic: superato Wilt Chamberlain ORLANDO (USA) (ITALPRESS) - Gli Splash Brothers sbattono contro i Magic di un Paolo Banchero sempre più protagonista. All'Amway ...