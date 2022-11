Condannati a due mesi imbrattatori dell' opera di Vermeer all' Aja

RiminiToday

dei tre attivisti di Just Stop Oil che si sono incollati al vetro che proteggeva "La ragazza con l'orecchino di perla" di Vermeer all'Aja sono statida un tribunale olandese amesi di carcere, di cui uno in libertà vigilata. In solidarietà con gli attivisti, il movimento Extinction Rebellion ha annunciato un'ondata di azioni in ...premier hanno discusso anche della situazione in Bielorussia e hanno concordato sulla ... 2022 - 11 - 04 13:01:23 Putin: abolito il divieto di arruolare icon "reati gravi" Vladimir ... Accusati di aver falsificato le relazioni di servizio, condannati due carabinieri Due dei tre attivisti di Just Stop Oil che si sono incollati al vetro che proteggeva "La ragazza con l'orecchino di perla" di Vermeer all'Aja sono stati condannati da un tribunale olandese a due mesi ...Il Consiglio Nazionale dei Geologi è coinvolto nell'esercitazione della Protezione Civile in programma in Sicilia e Calabria questo fine settimana ...