Caduta tombino rialzato | il Comune deve risarcire?

Altalex

... è rimasta incastrata con i piedi in un. Provvidenziale è stato l'intervento di un ... Nei giorni scorsi la neve erasolo a quota 2.500 metri. Nevicate anche in Valtellina e la ...La ragazza che si chiama Preeti, una residente di 24 anni di Pattalam vicino a Perambur, stava camminando vicino a Barracks Road per andare al lavoro quando è. Ilnon era visibile a ... Se il tombino è visibile, la caduta è dovuta a colpa del danneggiato window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-b51d50b-ba79-1dba-7bdf-3a6c79bdfac ...Qui, come altrove, sono anche saltati i tombini e in uno di questi, tra via Colonne e via Aporti, un camion è finito dentro restando incastrato. (ilmattino.it) Se ne è parlato anche su altre testate ...