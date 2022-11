Borgetto | maltrattamenti sui piccoli alunni | in appello condannate 3 maestre | 2 assolte

(Di venerdì 4 novembre 2022) “Ti faccio cadere i denti”, “la testa ti svito”. Questo il contenuto, parziale delle intercettazioni condotte dai carabinieri ditra il 2018 e il 2019 all’interno di una scuola materna. Frasi proferite da alcunenei confronti dei, di età dai 4 agli 8 anni. Ieri si è tenuto il processo d’per le cinquecoinvolte nell’inchiesta, che già in primo grado, nel 2019, erano statea due anni per presunti. In quella occasione avevano scelto il rito abbreviato. L’indagine era scattata nella scuola materna dinel 2018, in seguito alla denuncia presentata dalla mamma di un bambino che era arrivato a casa con un orecchio tumefatto. Il bambino aveva dichiarato che era ...

Tre maestre di una scuola dell'infanzia di, in provincia di Palermo, sono state condannate per aver maltrattato, fisicamente e ...sarebbe resa protagonista di solo un episodio di...'Bimbi presi per le orecchie e trascinati in un angolo' - Video Le indagini a, coordinate ...madre e dalle intercettazioni compiute nella scuola materna sarebbero emersi pesanti...Tre maestre di una scuola dell’infanzia di Borgetto, in provincia di Palermo ... quale è stata ridotta la pena si sarebbe resa protagonista di solo un episodio di maltrattamenti. Le due condannate, ...Tre maestre sono state condannate per maltrattamenti per aver picchiato i bimbi di una scuola materna a Borgetto, nel Palermitano ...