Vanity Fair Italia

Il nuovo film di Christopher Jenkins, 10 Lives ( 10 Vite ) si arricchisce con un cast di tutto rispetto, accogliendo ufficialmente Il musicista, Simone Ashley (Bridgerton, Sex Education) e il comico Mo Gilligan che interpreteranno quindi dei personaggi al centro della nuova commedia animata per famiglie realizzata in CGI. Al ...I paparazzi la immortalano per strada mentre sfoggia i capi Guest in residence durante le passeggiate con la figlia Khai ( nata dalla relazione finita con) o mentre si reca a impegni di ... Zayn Malik dei One Direction e Simone Ashley di Bridgerton 2 saranno insieme in un film Il cantante Zayn Malik e l’attrice Simone Ashley stanno collaborando in 10 Lives, la nuova avventura animata firmata Christopher Jenkins ...Simone Ashley di Bridgerton e altri volti noti si uniscono al cast di 10 Vite, la nuova avventura animata firmata da Christopher Jenkins.