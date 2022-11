Simeone | “Sognavo Napoli e sono felice Champions? Non conta l’avversario! Ho un’agenda particolare | con partite e sogni”

(Di giovedì 3 novembre 2022) Si è preso già, nell’affetto generale dei suoi tifosi in un ambiente che sta costantemente supportando la squadra, in un’annata che fino a questo momento sta regalando gioie ai suoi tifosi. Di gioie ne sta regalando anche il “Cholito”che, appunto, ha già un legame speciale con i tifosi partenopei. Di questo e di molto altro, ne ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kisse, quelle che seguono,le sue dichiarazioni alla radio ufficiale della SSCLeague ed emozioni azzurre, parla“Per me è stata un’emozione incredibile laLeague, soprattutto per la prima partita. Da lì abbiamo iniziato a fare cose importanti, crescendo su ogni partita. Lo abbiamo dimostrato: il ...

Ne avevo una paura fisica: lo vedevo a San Siro e me lodi notte. Nordahl fu l'uomo nero ... In campo c'era un ex come il Cholo. "E ci segnò contro. Grande combattente". Il vostro ...Champions League - Giovannidel Napoli è intervenuto a Mediaset Infinity+ nel post partita di Napoli - Rangers : "Mi preparo sempre per i minuti che mi danno in campo. Appena ho visto che dovevo giocare mi sono subito ... Simeone: "Sognavo Napoli e sono felice. Champions Non conta l'avversario! Ho un'agenda particolare, con p ... Giovanni Simeone, attaccante del Napoli, alla fine del girone di Champions League ha rilasciato un'intervista a Radio Kiss Kiss Napoli.Giovanni Simeone è diventato l’incubo di Luciano Spalletti: il tecnico è una “furia”, non sa più come agire con il bomber Una rete ogni 61 minuti, quasi come quella di Haaland: questa è la media gol d ...