Salvamamme | taglio del nastro del Free Temporary Shop per 1000 famiglie in difficoltà

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 3 novembre 2022) Roma – ”Una crisi nella crisi che morde lein modo duro e imprevisto. Continua il nostro incessante lavoro affinché ci sia un appiglio per non affogare nel rispetto del decoro e della dignità”- lo ha detto la Presidente di, Grazia Passeri, aldeldel secondo appuntamento annuale dela sostegno di 1.000di ogni nazionalità colpite dalla crisi pandemica e dal rincaro energetico. Per 15 giorni la sede dell’associazione(via Giacomo Raffaelli snc), generosamente offerta in comodato d’uso dalla Croce Rossa Italiana, ospiterà il mercato solidale gratuito “di energia e di orgoglio” per rispondere alla sempre più crescente richiesta di aiuto che arriva dagli italiani in ...