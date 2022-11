Roma | il Campidoglio fa sgomberare la sede di Avanguardia nazionale in via Marco Dino Rossi

(Di giovedì 3 novembre 2022) Sgomberata laoccupata da 31 anni da, in via, con bandiere, simboli nazisti e fascisti, foto di Mussolini e richiami antisemiti: 'Chi incita alla violenza - ...

Vanity Fair Italia

... con bandiere, simboli nazisti e fascisti, foto di Mussolini e richiami antisemiti: 'Chi incita alla violenza - dice l'assessore al Patrimonio, Tobia Zevi - non può usare i locali del'.... presente e futura, ha l'intento di approfondire le esperienze, le realtà e i sogni delle persone con sindrome di Down ae delle loro famiglie, che accedono ai servizi diCapitale. Un' ... La Fontana della Dea Roma in piazza Campidoglio restaurata grazie al Gruppo Biagiotti Sgomberata la sede occupata da 31 anni da Avanguardia nazionale, in via Marco Dino Rossi, con bandiere, simboli nazisti e fascisti, foto di Mussolini e richiami antisemiti: «Chi incita ...Non si parlava d’altro, ieri mattina, a Battistini: la notizia della bocciatura della funivia, da parte del Campidoglio, ha risvegliato gli animi su un argomento che ha tenuto banco ...