Pyongyang lancia missili per farsi prendere sul serio

(Di giovedì 3 novembre 2022) Kim Jong-un vorrebbe un riconoscimento internazionale dello status di potenza nucleare per il suo paese, o di potenza tout court. Aveva creduto di esserci vicino dopo gli incontri con Trump, ma poi la storia ha preso un’altra piega. Leggi

Neutralizziamo subito il grande spavento arrivato il 2 novembre dopo l'annuncio del lancio di 23 missili nordcoreani con la conseguente risposta della Corea del Sud: non siamo all'inizio di una nuova ...Il presidente sudcoreano, Yoon Suk - yeol, ha promesso oggi una risposta 'rapida e ferma' alle 'provocazioni' diKim Jong-un vorrebbe un riconoscimento internazionale dello status di potenza nucleare per il suo paese, o di potenza tout court. Aveva creduto di esserci vicino dopo gli incontri con Trump, ma poi la ...Ancora una salva di missili lanciati dalla Corea del Nord verso il Giappone, con il timore crescente che i più potenti di essi non finiscano solo nel mar del Giappone ma che attraversino ...