LIVE Musetti-Ruud 4-6 3-4 | ATP Parigi-Bercy 2022 in DIRETTA | immediato controbreak del norvegese

(Di giovedì 3 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-15 Scappa via in corridoio il dritto di. Ci sono due palle del 4 pari. 30-15 Si ferma sul nastro la palla corta di dritto di Lorenzo. 30-0 Dritto inside out vincente dell’azzurro. 15-0 Profondo il dritto in uscita dal servizio di. 4-3 Game. Grazie ad un servizio vincente iltimbra il sorpasso in questo secondo set. 40-30 Servizio e dritto a segno da parte di. 30-30 Non rientra il tentativo di recupero di rovescio dell’azzurro sul dritto dell’avversario. 15-30 Il nastro rende vincente la risposta di rovescio di, che si scusa. 15-15 Punto micidiale dello scandinavo, bravo ad aprirsi il campo e chiudere con il dritto inside out. 0-15 Erroraccio dia ...

Il match in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW Lorenzoaffronta Casper Ruud negli ottavi del Masters 1000 di Parigi BercyPrevista pure la diretta su NOW , la piattaformae on demand della nota pay tv satellitare. L'incontro inizierà alle 11:00 .- Ruud: il pronosticonon parte favorito ma può senz'...Musetti-Ruud è un match valido per gli ottavi del torneo Atp Masters 1000 di Parigi-Bercy: orario, notizie, pronostici, tv e streaming.Lorenzo Musetti a caccia del pass per i quarti di finale del Masters di Bercy: il toscano affronta la terza testa di serie e finalista agli ultimi US Open, il norvegese Casper Ruud. Il match in dirett ...