Calciomercato.com

L'ex ds del Catania, infine, ha ricordato laa distanza con Mourinho che lo vide protagonista ... Negli spogliatoi, prima di giocare quella partita- Catania, conosceva anche il preparatore ...L'prevede infatti una serie di verifiche 'invisibili' per accertare se esista o meno un reale ... gli agenti intervenuti per unainseriscono l'episodio condividendo le informazioni con le ... Lite Inter-Digitalbits, una strada per risolvere la questione. Ma con la Roma tutto funziona alla perfezione... Nel corso della serata di sabato giungevano diverse segnalazioni di liti e schiamazzi provenire da Piazza del Plebiscito e zone limitrofe.In seguito ad una lite avvenuta all'altezza di un semaforo a Montello, provincia di Bergamo, un uomo è stato speronato e ucciso ...