Iran | la nuova protesta non violenta contro il regime di Khamenei | giovani dimostranti tolgono il turbante ai religiosi

(Di giovedì 3 novembre 2022) Attivisti e dissidentiiani hanno diffuso sui social media video in cui si vedonotogliere ilche camminano per strada. I filmati mostrano ragazzi avvicinarsi senza essere visti a uomini vestiti con l’abito religioso tradizionale per poi dare un colpo con la mano al lorofacendolo cadere a terra. Secondo il canale televisivo in lingua persiana, con sede a Londra,International, togliere ilaiè diventata unaforma dinonnell’ambito delle dimostrazioni anti sistema che continuano da oltre un mese. Le manifestazioni sono iniziate dopo la morte, il 16 settembre a Teheran, di Mahsa Amini, 22enne che ha perso la vita ...

Secondo il canale televisivo in lingua persiana, con sede a Londra,International, togliere il turbante ai religiosi è diventata unaforma di protesta non violenta nell'ambito delle ...Secondo il canale televisivo in lingua persiana, con sede a Londra,International, togliere il turbante ai religiosi e' diventata unaforma di protesta non violenta nell'ambito delle ...(ANSA) - TEHERAN, 03 NOV - Un paramilitare è stato ucciso e diversi poliziotti sono rimasti feriti in scontri vicino a Teheran. Lo riporta la Tv di Stato. In Iran l'ondata di proteste dopo la morte di ...Sventola la bandiera rossa sulla moschea di Jamkaran, nella città santa iraniana di Qom. È la “bandiera della vendetta”, scrivono quasi tutti, e annuncia un’imminente spedizione militare da parte dell ...