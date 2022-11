Virgilio

Ricorre direttamente alla presidenza della Repubblica, l'ex sindaco leghista di , Vincenzo Catapano , contro lo scioglimento permafiose del comune. Insieme ai suoi ex assessori ha presentato un dettagliato ricorso di sospensione, attraverso i suoi legali, indirizzato al presidente della Repubblica, , che il 14 ...... emessa dal Tar del Lazio, sede di Roma, che aveva rigettato la richiesta di annullamento del decreto di scioglimento del comune irpino percamorristiche. Comune, il primo verdetto per ... Infiltrazioni di camorra: l'ex sindaco di San Giuseppe Vesuviano fa appello a Mattarella Ricorre direttamente alla presidenza della Repubblica, l'ex sindaco leghista di San Giuseppe Vesuviano, Vincenzo Catapano, contro lo scioglimento per infiltrazioni mafiose del comune. Insieme ...A Castellammare di Stabia 593mila euro dal Governo per la “realizzazione e alla manutenzione di opere pubbliche destinati agli enti locali che sono attualmente sciolti per fenomeni di infiltrazione e ...