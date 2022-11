Grano amaro

Leggi su panorama

(Di giovedì 3 novembre 2022) Delle 383 navi di cereali partite dall’Ucraina, solo 39 sono arrivate in Africa. L’allarme sulla guerra di Putin «contro i poveri» ha sì sbloccato le partenze, ma ha soprattutto avvantaggiato i migliori offerenti. I cereali bloccati nei porti ucraini sono vitali per milioni di persone in Africa sull’orlo della carestia» riportava Euronews a ridosso dell’accordo che avrebbe sbloccato le navi ferme in Ucraina dall’inizio della guerra. Cereali destinati «all’Africa affamata», titolava l’agenzia AP. Eppure dal 1° agosto, quando le navi hanno iniziato a partire grazie all’accordo Black Sea Grain Initiative tra Ucraina, Russia e Turchia, «i poveri africani» hanno visti ben pochi cereali. Al 24 ottobre, su 383 navi salpate da Odessa, Chornomorsk e Yuzhny, solo 39 sono arrivate in Africa e la maggior parte nei Paesi più ricchi come Egitto e Algeria; solo quattro, del World Food Program, ...