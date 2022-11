Federica Sciarelli | fuori di sé a Chi l’ha visto | lo sfogo di rabbia in diretta

(Di giovedì 3 novembre 2022) La puntata di Chi? Del 2 novembre 2022 ha subito una partenza in ritardo. Molti telespettatori del sito si sono interrogati suoi motivi. La conduttriceha dato la sua risposta. I palinsesti televisivi hanno degli orari prestabiliti. Soprattutto se si parla di programmi che vanno in. Quando c’è uno spostamento, questo viene segnalato. Nella serata di ieri, però, Chi? hala sua messa in onda avvenire in ritardo. I telespettatori del programma hanno subito commentato in merito. Mostrando anche una certa insofferenza. Fonte foto: Screen RaiLa puntata del 2 novembre di Chi? non è partita nei migliori dei modi. Lo slittamento di qualche ...

è apparsa visibilmente irritata in apertura di puntata. All'inizio di Chi l'ha Visto , la conduttrice ha fatto notare lo slittamento di qualche minuto dell'inizio della diretta. La ...Sono stati tanti i telespettatori che hanno protestato sulle pagine della trasmissione ma, come ha chiarito in apertura, non era colpa del programma. La padrona di casa di Chi l'...Federica Sciarelli è apparsa visibilmente irritata in apertura di puntata. All'inizio di Chi l'ha Visto, la conduttrice ha fatto notare lo slittamento di qualche minuto ...Chi l'ha visto parte in ritardo. Federica Sciarelli si scusa, ma chiarisce che non è colpa del suo programma.