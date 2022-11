Usa | smartwatch salva una donna picchiata e sepolta viva dal marito

Leggi su zon

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Unadi quarantadue anni è riuscita miracolosamente arsi, dopo essere stata aggredita, pugnalata edal, grazie al suo Apple Watch. ‘‘ Secondo un rapporto del The Daily Beast l’episodio si è verificato nello Stato di Washington. La quarantaduenne Young Sook An, a seguito di un’accesa discussione con ilper questioni economiche, è stata aggredita, accoltellata al petto ein una foresta poco distante dalla propria abitazione. Un Apple Watchvita L’uomo avrebbe aggredito e picchiato la moglie in camera da letto. Indi le ha legato braccia e gambe con del nastro adesivo per poi pugnalarla al petto; dopodiché l’ha...