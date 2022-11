Today.it

E senza cassa l'amministratore didiventa moroso nei confronti delle società di utenze gas quando l'impianto diè centralizzato. Così come, per le parti comuni degli edifici ...L'invito che il Comune rivolge a cittadini e amministratori diperò è di un utilizzo responsabile del, sia per favorire un risparmio in bolletta sia in ottica di tutela ... Riscaldamento e condominio: le regole per una convivenza serena Da giovedì 3 novembre anche a Brescia (e in diversi capoluoghi, tra cui Milano) sarà consentito accendere gli impianti termici di case, condomini e uffici. Ma sarà davvero necessario Se lo chiede Leg ...A seconda della situazione, l’utenza comune può finire nel regime di ultima istanza, in quello di default o subire il distacco della fornitura ...