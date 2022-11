Musetti-Ruud | ATP Parigi-Bercy 2022 | orario | tv | programma | streaming

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Saranno Lorenzoe Casperad aprire il Palais Omnisports di, oggi noto come Accor Arena. Il toscano e il norvegese inaugurano gli ottavi di finale nell’arena della capitale francese, ed è un gran lusso, quello che avranno gli spettatori che arriveranno per primi. Esiste un precedente, che l’ATP al suo solito conteggia e allo stesso tempo esclude dai propri archivi: riguarda le qualificazioni agli Internazionali d’Italia 2019. Al Foro Italico, unfinalista agli US Open junior e vincitore agli Australian Open di categoria incontrògià in buona rampa di lancio: finì 6-1 6-4 a favore del norvegese, e a quel tempo era un risultato ben più che logico. Questa volta il duello può essere più incerto, anche e soprattutto per i miglioramenti notevoli del ...

