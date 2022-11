Listeria | i Nas sequestrano würstel | insaccati | tramezzini e panini | «Irregolarità in 335 strutture in tutta Italia»

Leggi su open.online

(Di mercoledì 2 novembre 2022)in 335, il 30% di quelle controllate. E 14 tonnellate di alimenti sequestrate. Questo è il risultato dei controlli dei carabinieri dei Nas sugli episodi di intossicazione da. Che hanno scoperto contaminazione in prodotti comecon stagionatura breve, prodotti caseari e gastronomia con farcitura fresca come. I carabinieri hanno ispezionato 1.095 aziende di lavorazione e trasformazione di alimenti maggiormente esposti alla contaminazione da batterio. E hanno segnalato 310 operatori di settore, contestando 541 violazioni penali e amministrative, per un valore di oltre 365 mila euro. Tra le criticità riscontrate c’è l’uso di materie prime scadute di validità e in cattivo stato di conservazione e la ...