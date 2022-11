GdF Avellino | sequestrata una discarica a cielo aperto | nei guai oleificio irpino

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiAriano(Av) – Nel corso della costante azione di controllo economico del territorio a tutela dell’ambiente e dell’economia legale, i finanzieri del Comando Provinciale dihanno individuato e sottoposto a sequestro, nei giorni scorsi, un’area di circa 20.000 mq, in Ariano, dove erano stati sversati prodotti di scarto di un frantoio arianese. Le immediate indagini svolte hanno consentito, in particolare, ai militari della dipendente Compagnia di Arianodi identificare l’in questione, con sede in Ariano, e il trasportatore del materiale, residente ad Ariano, che, tra l’altro, risultava privo di contratto di lavoro. Dall’ispezione del sito è stato possibile appurare una grande quantità di liquami formati dalle acque ...