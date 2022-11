Focus Live 2022 | Orizzonti” | scoperte | novità | prove di futuro della scienza e della tecnologia

Leggi su nonewsmagazine

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Gare tra robot e campioni olimpici, passeggiate virtuali sulla Stazione Spaziale Internazionale, a gravità ridotta su Marte e dentro ai vulcani. E, ancora, sfide di coding, quiz di astronomia e spettacoli teatrali. In più immersioni nel mondo naturale, alla scoperta degli insetti impollinatori e dei coralli. Partendo da un tema, affascinante, poetico e complesso, come, il festival Focusrealizzato in collaborazione con il MuseoLeonardo da Vinci di Milano, dal 4 al 6 novembreintende far sperimentare e toccare con mano, direttamente, come lae il progresso tecnologico abbiano già cambiato – e cambieranno – la vita quotidiana di tutti noi nei prossimi anni. Uno sguardo attento, multiforme, dinamico, multimediale, interattivo, coinvolgente ...