Emma Nolde | annunciate le prime date del “Dormi Tour”

Livorno 2 novembre 2022 Venerdì 4 novembre arriva sul palco del The Cage la giovane cantautrice toscanacon l'atteso nuovo disco, Dormi, uscito a settembre per Woodworm/Capitol Records Italy. Dormi arriva a due anni dal fortunato Toccaterra, un'opera prima molto acclamata dalla critica, atteso al teatrino di Villa Corridi sabato 5 novembre VENERDÌ 4 NOVEMBRE Arriva sul palco del The Cage la giovane cantautrice toscanacon l'atteso nuovo disco, Dormi, uscito a settembre per Woodworm/Capitol Records Italy.