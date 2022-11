Droga | cento episodi di spaccio | due arresti nel Napoletano

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiTorre Annunziata (Na) – Sarebbero stati responsabili di un centinaio dididi: tornano in carcere due persone dedite alla cessione di sostanze stupefacenti a Torre Annunziata. Ad eseguire l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura oplontina, sono stati i finanzieri del comando provinciale di Napoli, che hanno proceduto all’arresto di due soggetti gravemente accusati di illecita detenzione e cessione di stupefacenti. Si tratta delle persone già arrestate in esecuzione di analoga misura cautelare il 13 settembre scorso e successivamente rimessi in libertà il 28 settembre a seguito dell’ordinanza del Riesame di Napoli che aveva annullato I’ordinanza di custodia cautelare per omessa autonoma valutazione da parte ...