Doppio allenamento al Centro CONI

(Di mercoledì 2 novembre 2022) 1 Novembre 2022 Il Pisa Sporting Club ha trascorso il giorno di Ognissanti sul campo deldi Tirrenia. La squadra nerazzurra, impegnata nella preparazione in vista del prossimo confronto casalingo con il Cosenza (sabato, ore 14.00), ha effettuato una doppia seduta: al mattino spazio principalmente al lavoro atletico mentre nel pomeriggio il programma di lavoro ha riguardato soprattutto le esercitazioni tecnico-tattiche. Domani pomeriggio il Pisa si trasferirà sul terreno dell’Arena per effettuare uncongiunto (a porte chiuse) con il Tau Altopascio, compagine militante nel campionato nazionale di Serie D. Fonte articolo e foto: pisasportingclub.com seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano.

Ma se devi fare un periodo diintensivo di 1 - 2 settimane rimane un buon posto, in cui ... Il7 - 6 per il piemontese è stato un match tattico, in cui entrambi hanno tenuto conto ...Unrifiuto che ha spinto la dirigenza dei lupi a volgere velocemente il proprio sguardo ... sarebbe caduta su William Viali che già nel pomeriggio dovrebbe dirigere l'odierno dei ...Mister Valente: "A livello tecnico abbiamo commesso troppi errori, considerando anche le belle cose viste in allenamento ma un buon punto".ROMA - Un grosso ematoma alla coscia sinistra tiene in ansia Nicolò Zaniolo e la Roma. La botta presa nel secondo tempo della gara contro il Verona naturalmente spaventa il club giallorosso, i tifosi ...