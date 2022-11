Come eliminare SpyHunter

Leggi su wikitech

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Hai probabilmente? Ora però vuoi conoscere ?è un antispyware, cioè uno strumento per rimuovere software malevoli dal PC. Tuttavia, per il passato, ha ricevuto molte accuse relative al suo funzionamento: diversi utenti, infatti, hanno lamentato la ricezione di falsi allarmi da parte di, relativi alla possibile presenza di malware sul computer. Tali messaggi risultavano a dir poco insistenti e, inoltre, invitavano l’utente a scaricare la versione completa del software, a pagamento. Tale comportamento è stato considerato da più parti, compresi alcuni software antimalware concorrenti,un comportamento da programma potenzialmente indesiderato (potentially unwanted program, o PUP, in inglese) e, ...