Ballando con le Stelle 2022 | Wanda Nara ‘ballerina per una notte’ della quinta puntata

(Di mercoledì 2 novembre 2022)- Instagram Nome internazionale per ladicon le, in onda su Rai1 sabato 5 novembre. Laper unascelta da Milly Carlucci per il nuovo appuntamento del talent show sarà infatti l’argentina, nelle ultime settimane al centro del gossip per la fine del suo matrimonio con il calciatore Mauro Icardi e il chiacchierato flirt con il rapper L-Gante. Laha confermato la sua partecipazione anel corso di un’intervista nel programma Los Angeles de la Mañana: “Mi hanno chiamato, lo volevo fare da molto tempo. Parteciperò e dovrò fare una coreografia. (…) Ci sono già stati ospiti argentini ...

Secondo una nota del programma 'le stelle' nel 2016, Luca Sguazzini ha avuto tre episodi di ischemia cerebrale. Tuttavia, al ...Paolo Belli ele stelle: 'Farei il concorrente solo se fossi single' - guarda 'MEGLIO SOLE' - Infine, guardando al futuro, confida a OGGI: 'Essere single è l'unico modo per essere felici.Orbetello: “dulcis in fundo” è l’espressione pseudo-latina perfetta per ricordare l’ultima serata del programma della manifestazione Gustatus 2022 di Orbetello e il “dolce che giunge alla fine” è stat ...Cacciato, squalificato, escluso. Marco Castoldi, in arte Morgan, sarà chiamato a rivestire un ruolo in un dipartimento della musica non ancora nato. Vedremo ...